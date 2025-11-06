Aldo Moro, morta ex Br Anna Laura Braghetti: partecipò al rapimento

A 72 anni è morta Anna Laura Braghetti, ex componente della colonna romana delle Brigate Rosse. La donna era intestataria dell’appartamento di via Montalcini, che si ritiene essere stato la prigione di Aldo Moro.

“Ci ha lasciati la nostra cara Anna Laura circondata dall’amore dei familiari e degli amici. I funerali – spiega la famiglia – si svolgeranno in forma strettamente riservata. La sua comunità degli affetti”.

“È troppo dispari questo mondo, hai detto qualche giorno fa, mentre la malattia correva veloce. Eri sempre col pensiero a cercare di risolvere i problemi degli altri. A trovare un posto protetto per chi non aveva protezione. Diranno e scriveranno di te all’indietro. Dove già non eri da tanto tempo. Perché stavi dove l’umanità chiamava. Ciao Lalla, ti voglio bene”. Così Gianluca Peciola, fratello di Anna Laura Braghetti.

Il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro

Il 16 marzo 1978 l’auto su cui viaggiava il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro fu bloccata in via Fani, a Roma, da un commando armato delle Brigate Rosse. Lo statista fu portato via dai brigatisti, che uccisero sul posto cinque uomini della sua scorta. Proprio nel giorno del sequestro, Giulio Andreotti avrebbe dovuto ottenere la fiducia per il suo nuovo governo in cui, per la prima volta, sarebbero stati presenti anche alcuni esponenti del Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer. Dopo 55 giorni, il 9 maggio, le Brigate Rosse fecero ritrovare il suo corpo privo di vita all’interno del bagagliaio di un’auto, una Renault 4, parcheggiata in via Caetani, sempre nella Capitale. Un luogo scelto simbolicamente perché a metà strada tra le sedi della Dc e del Pci.