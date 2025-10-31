Corse clandestine a Roma, "Sul Gra a oltre 200 km all'ora': il video

Bolidi che si lanciano a 200 all’ora ma anche di più sul Grande Raccordo anulare. Il fenomeno delle corse clandestine è sempre più frequente nelle notti di Roma ed è ora salito alle cronache dopo l‘incidente sulla Cristoforo Colombo in cui ha perso la vita Beatrice Bellucci, una ragazza di appena 20 anni, che si sospetta possa essere dipeso da una folle corsa. “Correre in un circuito improvvisato in città vuol dire aumentare a dismisura il tasso di rischio. Anche a me da ragazzo è capitato, ti trovi al semaforo e ti si affianca uno che comincia a dare di gas, ti ‘ingarelli’ e parte la sfida. Ma non è accettabile, un po’ come è successo sulla Colombo”, racconta a LaPresse, Flavio (nome di fantasia), che gareggia ma solo sul GRA.

“Noi ci ritroviamo il mercoledì e il venerdì al parcheggio di Anagnina – spiega – Mettiamo in mostra le macchine, le ultime modifiche, ma la corsa di solito arriva casualmente. C’è qualcuno che comincia a dirti che vuole provare la macchina, qualcun altro che ti sfida perché la settimana scorsa ha perso. Insomma ci si mette d’accordo in maniera molto casuale e si parte”.