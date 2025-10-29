Incidente Roma, sospesa sedazione per Silvia Piancazzo: migliorano le sue condizioni

Migliorano le condizioni di salute di Silvia Piancazzo, la 20enne amica di Beatrice Bellucci, rimasta gravemente ferita venerdì sera a Roma nello scontro della Mini Cooper contro un pino sullo spartitraffico della Cristoforo Colombo. Era lei al volante dell’auto che è stata tamponata dalla Bmw bianca, incidente nel quale Beatrice ha perso la vita. Silvia è risultata negativa ai test sia per l’alcol che per le sostanze stupefacenti.

“L’ulteriore miglioramento delle condizioni generali ha consentito la sospensione della sedazione e della ventilazione meccanica. Oggi la ragazza è vigile ed in grado di relazionarsi con i sanitari ed i familiari, attende il completamento del percorso chirurgico ortopedico che avrà inizio quando le sue condizioni lo permetteranno. Al momento rimane ricoverata in terapia intensiva in prognosi ancora riservata”, spiega il dottor Emiliano Cingolani, direttore FF della Uoc Shock e Trauma dell’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini.

La Procura indaga su Andrea Girimonte per omicidio stradale

La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio stradale. Unico indagato per il momento è Andrea Girimonte, il giovane che era alla guida della Bmw che venerdì sera si è scontrata con la Mini Cooper dove viaggiava la vittima. Secondo quanto ricostruito dalla municipale del X gruppo Mare, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nello schianto.