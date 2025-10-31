Beatrice Bellucci, in migliaia ai funerali della 20enne morta in un’incidente a Roma

Circa mille persone questa mattina hanno preso parte ai funerali di Beatrice Bellucci, la 20enne morta nell’incidente sulla Colombo, a Roma. Il feretro bianco è stato accompagnato dai lunghi applausi dei presenti che hanno affollato la chiesa dei Santi Pietro e Paolo all’Eur. Sono accorsi in chiesa anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la presidente del Municipio IX Titti Di Salvo.

La ricostruzione dell’incidente

La ragazza è morta sul colpo in un incidente stradale a causa di un violento politrauma addominale e toracico. È successo in via Cristoforo Colombo nella serata di venerdì 24 ottobre. La 20enne si trovava a bordo di una Mini Cooper, assieme all’amica Silvia Piancazzo (anche lei 20enne) che era alla guida dell’auto. Le due giovani sono state tamponate da una BMW bianca che stava viaggiando ad alta velocità. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente e stanno seguendo la pista delle corse clandestine che ormai sarebbero diventate sempre più frequenti nelle notti romane.

Sopravvissuta l’amica di Beatrice Bellucci

L’amica della vittima è stata subito ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma, nel reparto terapia intensiva, ed è stata sottoposta a intervento. È risultata negativa sia al narcotest che alla prova dell’etilometro. “Silvia sa che la sua più cara amica non c’è più. È rimasta un’ora incastrata nelle lamiere prima che i vigili del fuoco riuscissero a tirarla fuori. È sempre stata cosciente, immagino che l’abbia chiamata e non sentendo risposta per tutto quel tempo abbia capito. Sarà stato terribile per lei, uno strazio”, aveva detto in una intervista a ‘La Repubblica’ è Noè Piancazzo, papà di Silvia.

L’unico indagato per il momento è Andrea Girimonte, il giovane che era alla guida della BMW. La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio stradale. Secondo quanto ricostruito dalla municipale del X gruppo Mare, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nello schianto.