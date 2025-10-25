Roma, terribile incidente in piazza dei Navigatori: morta una giovane, tre feriti gravi

Scontro tra BMW e Mini sulla Cristoforo Colombo, vigili del fuoco e polizia indagano

Un grave incidente stradale ha coinvolto due auto nella serata di venerdì 24 ottobre in piazza dei Navigatori, nel quartiere Ostiense di Roma, nei pressi della via Cristoforo Colombo. La sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato intorno alle 22 le squadre Eur 11/A e Ostiense 7/A per estrarre i giovani coinvolti dalle vetture. Tutti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso dai sanitari del 118.

Giovane donna perde la vita, altri feriti gravi

Una delle giovani ragazze coinvolte, di 20 anni, è morta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nello scontro. Altri tre giovani, fra i 20 e i 22 anni, sono rimasti feriti in modo grave, e le loro condizioni restano critiche. L’incidente ha visto coinvolte una BMW e una Mini, entrambe ad alta velocità al momento dello scontro.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

Sul posto sono intervenute anche le pattuglie del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale. Le autorità stanno raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause dello scontro, che ha coinvolto complessivamente quattro giovani.

Ipotesi gara tra auto

Si esplora anche la pista di una gara clandestina tra auto dietro la morte della ragazza di 20 anni travolta ieri sera a Roma intorno alle 22 da una BMW sulla Cristoforo Colombo mentre viaggiava con un’amica a bordo di una Mini. La polizia locale di Roma Capitale, intervenuta con diverse pattuglie del parte del X Gruppo Mare per la messa in sicurezza dell’area e le necessarie chiusure della strada per consentire i rilievi, sta raccogliendo tutti gli elementi e le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire quanto accaduto poco prima dell’incidente in cui sono rimasti feriti altri tre giovani fra i 20 e i 22 anni. La vittima sarebbe eventualmente estranea alla gara di velocità. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri in supporto per mettere in sicurezza l’area e tenere distante un folto gruppo di giovani che si erano avvicinati al luogo dell’incidente.