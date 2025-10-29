Delitto Garlasco, Andrea Sempio a Roma: “Non ho nulla da dire”

Andrea Sempio è a Roma insieme ai suoi legali, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, e al consulente di parte, Armando Palmegiani, per sottoporsi a una serie di esami di parte, tra rilievi e analisi, per l’incidente probatorio. “Non ho nulla da dire”, ha risposto il 37enne, indagato per il delitto di Garlasco, ai giornalisti che gli chiedevano come avesse passato la mattinata. Sempio, secondo quanto apprende LaPresse, è stato in mattinata presso una clinica che si occupa di genetica molecolare in zona Tiburtina. “Siamo a Roma perché il perito di parte, la professoressa Baldi, esercita anche qui. E voi sapete che è stata nominata consulente di parte. Quindi non ci trovo niente di particolare”, ha poi spiegato l’avvocato Cataliotti.