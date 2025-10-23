Accesso Archivi

giovedì 23 ottobre 2025

Gaza, Piantedosi: “Manifestazioni spesso strumentalizzate da violenti”

Camera dei deputati – Question time
LaPresse
Il ministro risponde al question time alla Camera

Per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi “dopo l’attacco terroristico perpetrato da Hamas contro israeliani inermi e la conseguente eccessiva reazione di Israele, le dinamiche della drammatica congiuntura internazionale effettivamente si ripercuotono sulla sicurezza interna. In questo contesto, la libertà di manifestare, legata alla mobilitazione di solidarietà con il popolo palestinese, è stata in più di un’occasione strumentalizzata da gruppi che hanno posto in essere atti di puro e indiscriminato vandalismo e assalti violenti contro le Forze dell’ordine”. Il ministro lo ha detto rispondendo al Question Time al Senato.

