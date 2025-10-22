Scandicci, sequestra e tenta di uccidere la ex: arrestato 51enne

Un 51enne italiano è stato arrestato lunedì sera dai carabinieri di Scandicci (Firenze) con l’accusa di aver sequestrato e tentato di uccidere una donna con cui aveva avuto una relazione. La vittima, una donna italiana di 41 anni, è stata trovata ferita e tramortita all’interno di un furgone a Scandicci in via delle Fonti, dopo la segnalazione di un passante che aveva notato strani movimenti nel mezzo.

I militari hanno scoperto la donna sotto un cumulo di coperte, con evidenti ferite alla testa e al volto. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Careggi, non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo, in stato di agitazione, è stato condotto in carcere a Sollicciano, in attesa dell’udienza di convalida.

Sindaca Scandicci: “Episodio gravissimo, grazie al cittadino che ha segnalato”

“E’ un episodio gravissimo, che dimostra come nessun territorio sia esente dal fenomeno del femminicidio, una delle forme di violenza in crescita anche nel nostro territorio metropolitano. Su questo dobbiamo lavorare ancora molto, perché si tratta di uno dei grandi drammi contemporanei, che ci impone un cambiamento profondo e strutturale nella cultura della nostra società”. Così la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, in merito all’arresto nella sua città di un 51enne che avrebbe sequestrato e tentato di uccidere una donna di 41 anni.

“Un ringraziamento va fortissimo al cittadino che ha avuto il coraggio di segnalare quanto stava accadendo: è anche grazie a gesti come questo che si possono prevenire tragedie, assumendosi la responsabilità di fare la cosa giusta, ovvero allertare le forze dell’ordine – ha aggiunto la sindaca – Un grazie sentito ai militari della compagnia dei carabinieri di Scandicci per il tempestivo intervento, che ha permesso di evitare una tragedia. Alla donna vittima dell’accaduto va tutta la nostra solidarietà, le siamo vicini oggi e cercheremo di esserlo anche in futuro”.