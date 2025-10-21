Manifestazione per la libertà di stampa a Roma: Ranucci saluta Conte, Schlein, Bonelli e Fratoianni

Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di ‘Report’, è arrivato alla manifestazione per la libertà di stampa organizzata in piazza Santi Apostoli a Roma. Il cronista ha abbracciato la segretaria del Partito democratico Elly Schlein e salutato il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte e i leader di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Qualche giorno fa Ranucci è stato vittima di un attentato dinamitardo: due auto di famiglia sono esplose davanti alla sua abitazione a Campo Ascolano, frazione del Comune di Pomezia, alle porte di Roma.