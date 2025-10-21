Manifestazione in solidarietà di Ranucci, il giornalista: “Grazie per la vicinanza, libertà di stampa va riempita di contenuti”

Sigfrido Ranucci è stato accolto con un’ovazione alla manifestazione per la libertà di stampa organizzata a Roma. “Grazie a tutti per la vicinanza, è una cosa importante. Siamo qui per difendere la libertà di stampa ma libertà di stampa non è una parola vuota, va riempita di contenuti. Libertà di stampa vuol dire parlare di sei milioni di persone che non possono curarsi oppure dei cinque milioni di poveri e studiarne le cause. Libertà di stampa significa battersi per consegnare alle future generazioni un mondo migliore”, ha detto il giornalista e conduttore della trasmissione d’inchiesta della Rai ‘Report’ parlando da piazza Santi Apostoli. Qualche giorno fa Ranucci è stato vittima di un attentato: un ordigno esplosivo ha distrutto due auto di famiglia davanti alla sua abitazione a Campo Ascolano, Pomezia.