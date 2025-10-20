Ultras violenti nel basket, 7 precedenti negli ultimi anni

L’assalto al bus dei tifosi del Pistoia, che ha causato la morte dell’autista, non è un caso isolato

Non solo calcio. La violenza nello sport si diffonde anche oltre il mondo del pallone e neanche il basket, seconda disciplina più seguita in Italia, è immune alla violenza di frange estremiste da parte di tifoserie che ‘strumentalizzano’ lo sport come pretesto per regolamenti di conti tra gruppi rivali, trasformando la passione in una scusa per scontri violenti. Un fenomeno associato ai gruppi di ultras che vedono la rivalità sportiva come un’occasione per affermare la propria supremazia.

Solo negli ultimi anni si sono registrati nella pallacanestro diversi episodi violenti, a dimostrazione che la tragica morte di uno dei due autisti del pullman che riportava a casa i tifosi di Pistoia reduci dalla trasferta di Rieti non è un caso isolato: agguati ai bus, aggressioni tra tifosi fuori dai palazzetti, guerriglia urbana e lanci di petardi hanno riempito le cronache negli ultimi anni, a conferma di una preoccupante escalation.

Violenza nel mondo del basket: sette episodi negli ultimi anni