Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 17 ottobre 2025

Ultima ora

Attentato Ranucci, vertici Rai incontrano il giornalista in via Teulada

LaPresse
LaPresse

L’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, il direttore generale Roberto Sergio e i consiglieri di amministrazione hanno incontrato Sigfrido Ranucci nell’atrio dell’azienda in via Teulada, per testimoniare vicinanza al conduttore di Report per l’attentato subito la scorsa notte. “Il ruolo della Rai e di chi opera al suo interno è quello di garantire dialogo, pluralismo e rispetto nel racconto quotidiano del nostro tempo”, ha spiegato l’azienda in una nota.

“La Rai respinge con forza e determinazione ogni minaccia contro chi svolge il proprio lavoro nel Servizio Pubblico. L’essenza vitale della nostra democrazia è la libertà informativa che la Rai garantisce e che i suoi giornalisti rappresentano. Ogni tentativo intimidatorio contro chi lavora per un’informazione libera e indipendente è un attacco allo stesso Servizio Pubblico”. L’esecutivo Usigrai ha invece spiegato che “anche nelle redazioni regionali della Rai saranno convocate iniziative di solidarietà a Sigfrido Ranucci e Report”.