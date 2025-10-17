Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 17 ottobre 2025

Ultima ora

Attentato Ranucci, artificieri controllano auto rubata trovata vicino casa del giornalista

LaPresse
LaPresse

Sono in corso le verifiche su un’auto che risulterebbe rubata e trovata nei pressi dell’abitazione di Sigfrido Ranucci, a Pomezia. I carabinieri hanno effettuato controlli su tutte le auto della zona, riscontrando che una Fiat 500X era segnalata appunto come rubata. La vettura era in una traversa vicina a quella in cui risiede il cronista. Sul posto sono giunti gli artificieri dell’Arma dei carabinieri per tutte le verifiche. Sul posto anche i militari di Frascati e Nucleo Radiomobile di Pomezia per le indagini del caso.