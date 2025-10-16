Treviso, corpi di un uomo e una donna in un’auto trovata nel fiume Sile

Intorno alle 15, una Renault Captur è stata rinvenuta nelle acque del fiume Sile, in località Silea, nel Trevigiano. All’interno del veicolo sono stati scoperti i corpi senza vita di un uomo e una donna. Potrebbero essere quelli di una 55enne ed un 52enne di Mirano entrambi scomparsi il 9 ottobre scorso, come da denuncia presentata dai familiari. L’auto, infatti, risulta intestata alla figlia dell’anziana 77enne rinvenuta nel medesimo corso d’acqua in località Corte Grandi, nel territorio del comune di Meolo, nel Veneziano, lo scorso 10 ottobre. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dei fatti. Nelle prossime ore si procederà all’identificazione ed all’autopsia che sarà disposta dall’Autorità giudiziaria.