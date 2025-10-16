Accesso Archivi

Banda specializzata in rapine ad autotrasportatori e sequestri, vasta operazione dei carabinieri in Puglia

LaPresse

Smantellata un’associazione finalizzata al compimento di rapine pluriaggravate ai danni di autotrasportatori, sequestro di persona e ricettazione. Vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, a conclusione di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani. Eseguita un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani a carico di sei indagati.

I sei sono ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale dedito alle rapine con sequestro di persona ed uso delle armi ai danni di autotrasportatori.