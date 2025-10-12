Perugia-Assisi 2025, Flavio Lotti: “Non chiamatela marcia per la pace ma marcia per la giustizia”

Circa 50.000 persone hanno partecipato alla marcia della pace partita da Perugia e terminata ad Assisi. Un corteo colorato, ricco di bandiere della Palestina, ha sfilato per le strade dell’Umbria per dire stop alle guerre. “Papa Francesco aveva detto di fare rumore ma non ne abbiamo fatto abbastanza. Avete bloccato porti, strade ma dobbiamo fare molto di più perché è necessario fermare la vita delle persone. Non chiamatela marcia per la pace, questa è una marcia per la giustizia, per la legalità, per il diritto”, ha detto dal palco Flavio Lotti, presidente della Fondazione PerugiAssisi.