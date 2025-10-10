Agrigento, proseguono le ricerche per dispersa a Favara per il maltempo

Ad Agrigento prosegue il lavoro dei vigili del fuoco a Favara per le ricerche della donna dispersa dal 1° ottobre in seguito al maltempo che ha colpito la zona.
Sul posto operano droni, soccorritori fluviali, topografi, esperti nella conduzione di mezzi per il movimento terra e cinofili. Presente anche un’unità di comando locale per il coordinamento dell’intervento.
