venerdì 10 ottobre 2025

Agrigento, proseguono le ricerche per dispersa a Favara per il maltempo

LaPresse

Ad Agrigento prosegue il lavoro dei vigili del fuoco a Favara per le ricerche della donna dispersa dal 1° ottobre in seguito al maltempo che ha colpito la zona.
Sul posto operano droni, soccorritori fluviali, topografi, esperti nella conduzione di mezzi per il movimento terra e cinofili. Presente anche un’unità di comando locale per il coordinamento dell’intervento.