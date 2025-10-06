Rifiuti, smaltimento illecito verso la Turchia: 32enne arrestato a Napoli

I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Napoli hanno bloccato una spedizione illegale di circa 370 tonnellate di rifiuti diretti in Turchia, arrestando un 32enne di San Giuseppe Vesuviano (NA), legale rappresentante della società coinvolta. Il sequestro è scattato nel corso di un’ispezione mirata a verificare la regolarità delle spedizioni transfrontaliere di rottami ferrosi prodotti da un’azienda di Caivano, destinati a un’acciaieria di Izmir (Smirne), ufficialmente come materiale per fusione in altoforno.

Durante i controlli, eseguiti con il supporto dell’Arpa Campania, i militari hanno accertato che i rottami erano in realtà frammisti a rifiuti solidi urbani e pericolosi – tra cui filtri olio, batterie esauste, legno, gomma, schede elettroniche e residui meccanici di veicoli non bonificati – e accompagnati da documentazione falsa che attestava inesistenti attività di recupero. Le verifiche estese all’impianto aziendale hanno portato al sequestro di ulteriori 250 tonnellate di rifiuti speciali destinati alla stessa acciaieria e falsamente qualificati come materia prima secondaria (MPS), oltre a 4 automezzi utilizzati per il trasporto di circa 120 tonnellate di materiale. Il 32enne è stato arrestato per spedizione illegale di rifiuti pericolosi. Il Gip del Tribunale ha convalidato l’arresto e successivamente rimesso in libertà l’indagato, non essendo gravato da precedenti penali specifici. Si tratta del primo arresto in Italia per il nuovo delitto di spedizione illegale di rifiuti.