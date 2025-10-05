Flotilla, Tommasi racconta la prigionia: "Trattati come le scimmie nei circhi degli anni '20"

“Sono saliti i militari scelti della marina israeliana con i mitra spianati e i volti completamente coperti. Ci hanno intimato di scendere sottocoperta e lì ci hanno chiusi, finché non siamo arrivati al porto di Ashdod”. Inizia così la testimonianza di Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage.it a margine del festival ‘Rumore’ della testata, a Roma, raccontando la sua esperienza nelle carceri israeliane dopo il blocco della Global Sumud Flotilla, di cui era parte dell’equipaggio. “A quel punto è iniziata la parte delle violenze fisiche, verbali e psicologiche – continua il reporter – in particolare a me e a Paolo Romano (consigliere regionale in Lombardia del PD, anche lui membro della Flotilla, ndr) hanno dato tante botte sulla schiena e sulla testa. Ci obbligavano ad alzare e abbassare la testa all’improvviso, a loro comando, come si faceva nei peggiori circhi degli anni ’20 con le scimmie, e come non si dovrebbe mai fare con nessun essere vivente”, ha aggiunto.

“Mi avevano cambiato nome e mi obbligavano a dire che mi chiamavo ‘bitini’, non so la traduzione, ma credo significhi qualcosa tipo ‘scemo’ o ‘imbecille’ e quando rispondevo tutti i soldati scoppiavano in grandi risate, come se l’umiliazione fisica e verbale per quelle persone fosse una cosa divertente”, racconta ancora Tommasi, che poi si sofferma anche su quanto accaduto a Greta Thunberg:

“Quando l’ho vista era ammanettata e legata, con la bandiera israeliana vicino”.

Il giornalista entra anche nel dettaglio delle condizioni in cui erano detenuti: “L’acqua tiepida e rancida, che dovevamo prendere dal gabinetto”, all’interno di stanze “sottodimensionata rispetto a quanti eravamo e perciò dormivamo in terra”.

In chiusura, però, Tommasi chiarisce: “Niente è lontanamente paragonabile a ciò che accade in questo momento nella Striscia di Gaza, che è un genocidio e una carestia indetta, con una chiusura di tutti i corridoi umanitari”, denuncia.