Sciopero Gaza, Lo Russo: "Fatti violenti a Torino non hanno a che fare con causa palestinese"

“Voglio essere netto nel prendere completamente le distanze e condannare senza appello alcuno i fatti violenti che un gruppo di qualche centinaio di antagonisti che si è che ha saldato in questo scopo la propria, come dire, azione con altri gruppi anarchici, hanno perpetrato nella nostra, nella nostra città, con assalti violenti, con danneggiamenti a beni di proprietà privata e pubblica”. Lo ha detto il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, commentando le azioni violente avvenute durante lo sciopero di venerdì per Gaza. “Nulla hanno a che spartire né con le decine di migliaia di persone che hanno sfilato pacificamente, men che meno con la causa palestinese”.