Roma di nuovo in piazza per Gaza, gli organizzatori: “Siamo un milione”. Scontri in serata



Una manifestazione con un milione di partecipanti, secondo gli organizzatori, iniziata nel segno della calma e del dissenso pacifico si è trasformata, nel corso della serata, in uno scenario di scontri e devastazioni nel cuore della capitale. Migliaia di persone si sono radunate nel pomeriggio, partendo dalla zona della Piramide per raggiungere piazza San Giovanni. Un lungo corteo colorato e tranquillo per Gaza, animato da slogan, striscioni e rivendicazioni sociali, si è snodato tra le strade centrali di Roma. “Abbiamo bloccato tutto. L’Italia sa da che parte stare” e poi “Stop complicità con Israele contro occupazione e genocidio, con la resistenza Palestinese”, gli slogan pronunciati sul camion palco dagli organizzatori sotto la statua di San Francesco a piazza San Giovanni. Migliaia le bandiere che hanno colorato un pubblico formato anche da famiglie e bambini. Tra i gonfaloni, anche alcuni di Hamas e di Hezbollah. Slogan e cori contro il Governo e Israele hanno scandito la prima parte della manifestazione. In testa al fiume di persone campeggiava uno striscione con la scritta “Il 7 ottobre giornata della Resistenza palestinese”.

