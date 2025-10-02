Flotilla, migliaia di persone protestano in tutta Italia – FOTO

Migliaia di persone sono scese in piazza nelle principali città italiane, da Nord a Sud, in solidarietà con la Global Sumud Flotilla e con il popolo palestinese. La missione umanitaria – formata da 44 barche provenienti da oltre 40 Paesi e con 200 tonnellate di aiuti – è stata abbordata e bloccata dalle forze di Israele nella serata di mercoledì 1° ottobre a poche miglia dalla costa di Gaza. Le proteste stanno andando avanti in tutto il Paese e proseguiranno anche venerdì 3 ottobre, in occasione dello sciopero generale. Intanto continuano ad aumentare i morti nella Striscia, messa sotto assedio da Tel Aviv: almeno 45 persone sono state uccise dall’alba di oggi mentre il bilancio totale delle vittime supera i 60.000 morti.