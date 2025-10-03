Flotilla, liberi i quattro parlamentari italiani fermati da Israele – La diretta

Quattro parlamentari italiani, fermati da Israele a bordo della Global Sumud Flotilla, sono stati rilasciati e trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv dove prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell’ambasciata. Partiranno per Roma con il volo IZ 335 alle 10 (ora locale). Lo informa la Farnesina. Si tratta del senatore Marco Croatti, il deputato Arturo Scotto e le eurodeputate Benedetta Scuderi e Annalisa Corrado. Erano stati bloccati dalle forze dello Stato ebraico, la sera di mercoledì 1° ottobre, mentre si avvicinavano alla costa di Gaza. Il vicepremier Antonio Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano degli Esteri Gideon Sa’ar chiedendo la liberazione immediata.

Intanto una delle imbarcazioni della Flotilla sta ancora navigando, secondo i dati di tracciamento e una diretta streaming. Lo riporta Times of Israel. La ‘Marinette‘ avrebbe avuto problemi meccanici ed è rimasta indietro rispetto all’armata principale di oltre 40 navi, tutte intercettate e prese in consegna dalla Marina israeliana. La barca si trova attualmente a circa 80 miglia nautiche da Gaza. Il ministero degli Esteri di Tel Aviv ha avvertito in precedenza che, se l’ultima nave si avvicinerà alla Striscia, “anche il suo tentativo di entrare in una zona di combattimento attiva e di violare il blocco sarà impedito”.

In Italia, invece, non si placano le manifestazioni. Migliaia di persone sono attese oggi nelle piazze di tante città, da Nord a Sud, per protestare in solidarietà con Gaza e la Flotilla, in occasione dello sciopero generale.