Benevento, uccide la moglie a colpi di pietra e scappa: caccia all’uomo. Nessuna traccia dei figli

Uccide la moglie a colpi di pietra e scappa: è caccia all’uomo in provincia di Benevento. Il fatto è successo questa mattina a Paupisi, nella frazione Frasso, nei pressi dell’abitazione della coppia. L’uomo avrebbe aggredito la moglie con una pietra, uccidendola, e ha fatto perdere le proprie tracce. La vittima ha 49 anni e si chiama Elisabetta Polcino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Benevento. Sono in corso le ricerche dell’uomo, che ha fatto perdere le proprie tracce. L’uomo accusato dell’omicidio ha 58 anni: le sue ricerche sono in corso a Paupisi e nei comuni circostanti, avviate dai Carabinieri con il coordinamento della Procura di Benevento. Si cercano anche i due figli minori della coppia, ha fatto sapere il sindaco della cittadina Salvatore Coletta.

Il sindaco: “Irreperibili i figli minori della coppia”

“Sembra ci sia stato un passaggio del marito della donna deceduta. Stiamo andando a verificare. La nostra apprensione è tutta nei confronti dei figli della coppia, che sono irreperibili così come il papà. La notizia ha sconvolto la comunità e ci lascia attoniti. Una famiglia che, all’apparenza, non mostrava alcun segno di disagio e non era seguita dai servizi sociali. Lui un grande lavoratore. Probabilmente mente non abbiamo colto qualche difficoltà che si è manifestata negli ultimi tempi”. Lo fa sapere il sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta. “Sono stato qualche sera fa ad una festa insieme alla coppia e non ho notato alcun segno di disaccordo – prosegue il primo cittadino – . E’ una notizia che ci lascia sgomenti. Faremo di tutto per rintracciare i ragazzini, due minorenni, che frequentano la scuola dell’obbligo nel centro sannita. Un terzo figlio, maggiorenne, non era in casa al momento dell’omicidio. Questa mattina i due ragazzini non sarebbero stati portati a scuola e questo peggiora le nostre sensazioni. Attendiamo gli esiti della Polizia Scientifica sull’orario dell’omicidio: sembrerebbe accaduto dopo le 8, ma attendiamo conferme. Io intanto parteciperò attivamente alle ricerche perché ci sono luoghi che l’uomo frequentava e vanno esplorati”.