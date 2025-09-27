Milano, Pro Pal contro McDonald's: “Boicottiamo chi sostiene Israele”

Qualche decina di attivisti Pro Pal si è raccolta davanti al McDonald’s di Piazzale Loreto a Milano per invitare tutti a boicottare l’azienda americana, complice – secondo i manifestanti – di fornire pasti all’esercito israeliano. “Ormai da quasi due anni, giorno dopo giorno, assistiamo inorriditi al genocidio del popolo palestinese per bombe, incursioni dei carri armati e ora anche per fame e sete”, spiegano gli attivisti. “Le vittime sono arrivate al numero di quasi 200.000 tra morti, feriti e dispersi, la maggioranza dei quali sono donne, bambini e bambine. Dobbiamo e possiamo reagire davanti a questa tragedia disumana che sta cambiando la storia. Dimostriamo il nostro rifiuto di queste azioni criminali boicottando Israele, il suo governo e i suoi complici. Invitiamo tutte e tutti a boicottare la catena McDonald’s perché fornisce migliaia di pasti ogni giorno ai soldati israeliani e apre nuovi negozi nelle colonie illegali in Cisgiordania sui territori Palestinesi”.