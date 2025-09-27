Proteste Pro Pal, Bernini: "Negli atenei di Genova e Pisa si è superato il limite"

“Lasciare spazi alla protesta è giusto, purchè senza violenza fisica e verbale. Le proteste che si sono viste in questi giorni a Pisa e Genova hanno ampiamente superato questo limite e per questo chiederemo i danni a chi ha danneggiato beni pubblici. A Pisa è stato picchiato un professore, a Genova un dipendente, siamo fuori dal perimetro democratico. Il Rettorato di Genova è stato devastato da un gruppo di, mettimaolo tra virgolette, studenti”. Lo ha detto la ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, a Telese Terme (Benevento) per la festa di Forza Italia ‘Libertà’ in merito alle proteste nelle università dei gruppi Pro Palestina.