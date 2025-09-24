Accesso Archivi

mercoledì 24 settembre 2025

Genova, cartolina con minacce contro la sindaca Salis: accertamenti della Digos

La sindaca di Genova, Silvia Salis (Foto LaPresse)
LaPresse
La missiva è stata bloccata in un centro di smistamento prima che potesse essere recapitata alla prima cittadina

Una cartolina contenente minacce indirizzate alla sindaca di Genova Silvia Salis è stata intercettata in un centro di smistamento postale nel capoluogo ligure. La missiva è stata bloccata prima di essere recapitata all’indirizzo della prima cittadina. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della Digos di Genova. Sotto la lente possibili tracce per poter risalire al mittente del messaggio, da quanto si apprende contenente ingiurie e minacce dirette a Salis.

