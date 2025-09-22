Sciopero Gaza, bloccato il porto di Ancona

“Palestina libera, Palestina libera, Palestina libera“. Questo il coro che ha accompagnato il blocco delle vie d’accesso al porto di Ancona. Nel capoluogo delle Marche si sono tenuti due cortei-sit-in con oltre tremila persone presenti da tutta la regione.

Un corteo, organizzato dal Coordinamento Marche per la Palestina, ha bloccato la banchina di Marina Dorica mentre quello di USB e centri sociali delle Marche ha bloccato la banchina tra la Fiera della Pesca e la Mole Vanvitelliana.

“Sappiamo che non è facile stare fermi qui, ma per un po’ dobbiamo stare qui”, hanno detto gli organizzatori. “Siamo qui per stare accanto ai nostri fratelli che stanno portando aiuto in viaggio sulla Flotilla. E se gli aiuti non arriveranno torneremo nuovamente in strada”. “Sembra che l’autorità portuale abbia comunicato che fino alle 20 non possono far partire e attraccare le navi. Volevamo bloccare il transito e lo stiamo facendo”, ha annunciato uno degli organizzatori al corteo USB e centri sociali in corso alla Mole Vanvitelliana ad Ancona.