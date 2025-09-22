Mattarella a Napoli, delegazione ProPal incontrerà il Presidente

Un gruppo di manifestanti ProPal, nel giorno dello sciopero generale per Gaza, ha marciato a Bagnoli per cercare di raggiungere la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Il corteo è stato fermato, in maniera pacifica, dalla Polizia a poche centinaia di metri dall’evento. Una delegazione di rappresentanti della protesta è stata lasciata passare per un incontro con il Presidente Mattarella.

“Se da una parte si mettono i soldi per la guerra e si finanziano i progetti bellici, dall’altro lato non si mettono i soldi per le opere necessarie, come la scuola. La mobilitazioni di oggi pomeriggio è in continuità con quella di stamattina per la Palestina e chiede la stessa cosa: no alle spese militari, si alla messa in sicurezza, fondi per i territori, per le scuole e per i bisogni dei quartieri popolari” afferma Walter Iannuzzi, dell’Assemblea Popolare di Bagnoli e Campi Flegrei.

“Al Presidente sicuramente chiederemo perché non vengono stanziati i fondi per la scuola e al ministro, Valditara, chiederemo perché ha intenzione di fare delle proposte che non rispecchiano le reali esigenze degli studenti” aggiunge Jacopo Re, dell’Unione degli Studenti Campania. “Noi siamo qui apposta per poter consegnare un documento, preparato con tutti gli studenti della Regione, che contiene le nostre rivendicazioni”.