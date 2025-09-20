Latina, donna uccisa con machete a Campo Boario: fermata la ex badante

In passato ci sarebbero stati screzi tra la vittima e l’indagata

È stata uccisa con un grosso oggetto da taglio, verosimilmente un machete, Antonietta Rocco, la 63enne trovata morta nella sua abitazione di Campo Boario, a Latina. È quanto emerso nel corso della conferenza stampa tenuta dalla procuratrice aggiunta Luigia Spinelli. Gli investigatori non hanno ancora trovato l’arma del delitto, ma i segni riscontrati sul corpo della vittima sono molto estesi e profondi.

Ad avere ucciso la donna sarebbe stata una 52enne incensurata di Latina che in passato ha svolto il ruolo di badante della vittima. L’indagata si sarebbe presa cura in passato, per un tempo limitato, della 63enne, ipovedente e con difficoltà motorie. A scoprire il cadavere della donna è stata la nuova badante, che ieri mattina entrando in casa ha notato l’appartamento a soqquadro e la vittima riversa in una pozza di sangue con segni di sgozzamento.

In casa della 52enne fermata sono stati trovati oggetti di proprietà della vittima. Gli investigatori hanno anche parlato di screzi avvenuti in passato tra l’indagata e la vittima, ma al momento vige il massimo riserbo sul movente del delitto.

La procuratrice: “La vittima uccisa con particolare rabbia”

“La vittima è stata colpita alla gola in maniera molto profonda il che è indicativo di una particolare forza impressa, di una particolare rabbia, tant’è che la donna era riversa sul letto in condizioni terribili”. Lo ha detto la procuratrice aggiunta di Latina, Luigia Spinelli, a margine della conferenza stampa alla questura di Latina, facendo il punto sull’assassinio della 63enne in un’abitazione di Campo Boario.

Il ritrovamento del corpo e l’allarme

La vittima è stata trovata ieri senza vita nella sua abitazione di via Muzio Scevola nel quartiere popolare di Campo Boario a Latina. A dare l’allarme è stata la badante, che al momento dell’arrivo l’ha trovata a terra in una pozza di sangue e ha immediatamente contattato i soccorsi. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, si sono sviluppate attraverso l’ascolto di testimoni, l’analisi della scena del crimine e accertamenti tecnici, che hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza.

Dopo un lungo interrogatorio iniziato ieri pomeriggio, la ex badante della vittima è stata dichiarata in stato di fermo dalla pm della procura di Latina. La vittima, che viveva sola in casa, è stata uccisa con diversi colpi di arma da taglio.