Mottarone, tre imputati chiedono il patteggiamento

Tre imputati nel processo per l’incidente della funivia del Mottarone hanno chiesto di patteggiare. Sono Luigi Nerini, titolare delle Ferrovie del Mottarone, Enrico Perocchio, direttore dell’esercizio, e Gabriele Tadini, caposervizio dell’impianto.

La richiesta di patteggiamento è stata avanzata durante l’udienza preliminare davanti al gup di Verbania Gianni Macchioni. In apertura dell’udienza, il procuratore Alessandro Pepè ha espresso parere favorevole al patteggiamento, evidenziando che sarebbe una soluzione più ‘rapida’ per giungere a una conclusione.

La pm Laura Carrera ha annunciato la richiesta di proscioglimento per Martin Leitner e Peter Rabanser, i dirigenti della società che si occupava della manutenzione dell’impianto.

Sempre in apertura dell’udienza, in aula è stato comunicato che la Regione Piemonte ha revocato la costituzione di parte civile alla luce dell’accordo per i risarcimenti.

L’incidente alla funivia del Mottarone

L’incidente alla funivia del Mottarone, nel comune di Stresa, nel Verbano, è accaduto la mattina di domenica 23 maggio 2021 sulla funivia Stresa-Alpino-Mottarone, quando la fune traente dell’impianto ha ceduto, causando la caduta di una delle cabine, al cui interno si trovavano quindici persone; quattordici di loro sono morte, mentre un bambino, Eitan, è rimasto gravemente ferito. La cabina è precipitata e si è schiantata al suolo dopo una caduta di oltre 20 metri, in una zona boschiva. Otto vittime erano italiane, cinque israeliane e una iraniana.