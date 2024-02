Il legale di Gabriele Tadini: "Vogliamo sapere entità risarcimenti"

E’ ripresa intorno alle 11 l’udienza preliminare per la strage della funivia del Mottarone del 23 maggio 2021, nella quale hanno perso la vita 14 persone, iniziata il 17 gennaio. L’udienza si svolge alla Casa della Resistenza di Fondotoce, a Verbania. La gup Maria Rosa Fornelli potrebbe chiudere la partita sulle costituzioni di parti civili, dopo l’annuncio ieri dell’avvocato Fabrizio Ventimiglia, legale dell’unico sopravvissuto Eitan Biran, di ritirare la sua richiesta poiché è stato raggiunto un accordo sui risarcimenti. Il piccolo Eitan, 9 anni, ha perso nella strage i genitori e al momento vive con la zia Aya Biran a Pavia.

“Vogliamo e dobbiamo conoscere le entità dei risarcimenti per poter valutare la legittimazione a costituirsi parte civile, per chi è già stato integralmente risarcito”. Lo ha detto Marcello Perillo, legale di Gabriele Tadini, uno degli imputati nel processo per la strage della funivia del Mottarone del 23 maggio 2021, entrando nell’aula predisposta per la prosecuzione dell’udienza preliminare a Fondotoce (Verbania).

