Investita da camion a fermata bus, 15enne muore in Trentino

Una ragazza di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un camion nelle vicinanze della fermata dei bus a Giustino, in Trentino. A quanto si apprende, l’incidente si è verificato ai margini della strada statale 239 pochi minuti dopo le 7. Ancora in via di ricostruzione la dinamica dell’investimento, avvenuto a poche centinaia di metri dal centro dell’abitato della Val Rendena. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per la ragazza non c’è stato nulla da fare.
Nei giorni scorsi un incidente simile, ma a Salisburgo, in Austria, aveva causato la morte della giovane pattinatrice di origine italiana Julia Marie Geiser.