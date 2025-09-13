Julia Marie Geiser, pattinatrice 23enne di origine italiana morta in Austria investita da un camion

La 23enne italiana Julia Marie Gaiser, promessa del pattinaggio su ghiaccio, è morta dopo essere stata investita da un camion a Salisburgo, in Austria. Secondo quanto riportano i media locali, l’incidente è avvenuto giovedì pomeriggio verso le 14.30 al trafficato incrocio di Eder.

La giovane era in sella a una bici, quando è stata investita e travolta dal camion che stava svoltando all’inizio di Fadingerstrasse. Nonostante gli immediati tentativi di rianimazione, Gaiser è morta sul colpo. All’autista del camion, un 46enne, è stato fatto l’alcol test, risultato negativo. La giovane risiedeva a Salisburgo, dove aveva anche studiato, ma era originaria di Bressanone. È stata una delle migliori pattinatrici artistiche austriache, piazzandosi regolarmente tra le prime 10 ai campionati nazionali e incoronata campionessa nazionale di Salisburgo nel 2024.