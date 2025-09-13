Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 13 settembre 2025

Ultima ora

Julia Marie Geiser, pattinatrice 23enne di origine italiana morta in Austria investita da un camion

Julia Marie Geiser, pattinatrice 23enne di origine italiana morta in Austria investita da un camion
LaPresse
LaPresse

La giovane era in bicicletta

La 23enne italiana Julia Marie Gaiser, promessa del pattinaggio su ghiaccio, è morta dopo essere stata investita da un camion a Salisburgo, in Austria. Secondo quanto riportano i media locali, l’incidente è avvenuto giovedì pomeriggio verso le 14.30 al trafficato incrocio di Eder.

La giovane era in sella a una bici, quando è stata investita e travolta dal camion che stava svoltando all’inizio di Fadingerstrasse. Nonostante gli immediati tentativi di rianimazione, Gaiser è morta sul colpo. All’autista del camion, un 46enne, è stato fatto l’alcol test, risultato negativo. La giovane risiedeva a Salisburgo, dove aveva anche studiato, ma era originaria di Bressanone. È stata una delle migliori pattinatrici artistiche austriache, piazzandosi regolarmente tra le prime 10 ai campionati nazionali e incoronata campionessa nazionale di Salisburgo nel 2024.

© Riproduzione Riservata