Chiara Petrolini, l’ex fidanzato arriva in tribunale a Parma

I genitori e l’ex fidanzato di Chiara Petrolini, la giovane accusata dell’omicidio dei due figli neonati, sepolti nel giardino della villetta di famiglia di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, arrivano in tribunale per l’udienza di lunedì mattina davanti alla Corte d’Assise. Oltre ai familiari della 21enne, accusata di omicidio premeditato e occultamento di cadavere dei due figli neonati, che aveva partorito il 12 maggio del 2023 e il 7 agosto 2024, in aula è presente anche la madre dell’ex fidanzato di Chiara, Samuel Granelli.