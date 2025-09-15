Chiara Petrolini, nuova udienza processo a 21enne per i neonati sepolti: la giovane lascia l’aula e torna a casa

Nuova udienza del processo a Chiara Petrolini, la 21enne accusata dell’omicidio dei due figli neonati, sepolti nel giardino della villetta di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. La giovane è giunta in aula insieme al suo avvocato, Nicola Tria. Ha però ha chiesto di allontanarsi dall’aula durante la testimonianza del maresciallo dei carabinieri, Salvatore Perri, che stava ricostruendo il ritrovamento del corpo di uno dei due neonati, il 9 agosto 2024. In aula è stata mostrata la foto scattata ai resti del neonato subito dopo il rinvenimento. Successivamente ha chiesto di allontanarsi definitivamente e di poter tornare a casa, dove sta scontando gli arresti domiciliari. La richiesta è avvenuta tramite l’avvocato, Nicola Tria, che ha presentato alla Corte la rinuncia a presenziare in modo che la sua assistita possa essere accompagnata a casa. La corte ha nominato due perite, le dottoresse Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli.

Presenti all’udienza anche i genitori di Chiara Petrolini. Oltre ai familiari della giovane, in aula è presente anche l’ex fidanzato, Samuel Granelli, e la madre di lui.

Il maresciallo si commuove: “Scoperto il corpicino non sono stato bene”

Il maresciallo Perri, che per primo è andato sul posto, il 9 agosto 2024, dopo la segnalazione del rinvenimento del feto nel giardino della villa, ha ricostruito, tramite la sua testimonianza, i fatti. Secondo quanto riportato “il corpicino di un bambino era coperto dalla federa di un cuscino”, messa dal vicino di casa perché “il corpo iniziava a essere assalito da formiche, mosche e da insetti”. “Una volta scoperto e visto questo corpicino, le dico che ho difficoltà, essendo padre (si commuove, ndr), in quel momento non sono stato bene”. Il corpo, ha ricordato il maresciallo, era “messo su un fianco”. “Da padre non mi sembrava un feto, ma un bambino formato”. Come confermato da Perri, “il medico è arrivato successivamente a noi, siamo stati i primi ad arrivare sul posto”.

Colonnello cc: “Da posizione corpo non poteva essere stato gettato”

“La posizione del neonato ha allontanato il dubbio che fosse stato gettato lì, essendo appoggiato sul fianco sinistra, con le mani a protezione del viso, quasi fosse stato lì appoggiato”. Lo ha detto il tenente colonnello Domenico Sacchetti, durante la sua testimonianza in aula, per il processo a Chiara Petrolini. Sacchetti ha anche riferito alcuni dettagli della buca, dove il corpo del secondo neonato è stato trovato il 9 agosto 2024: “La buca era coperta da alcune siepi, che proteggono e coprono un muro che nasconde la scalinata che porta al piano seminterrato dell’abitazione. La buca si trova nelle immediate adiacenze dell’asciugamano e ha dimensioni di 60×80, con profondità di 24 centimetri”.

“Petrolini disse che bimbo era nato morto”

“Davanti a un’iniziale negazione, c’è stata un’ammissione di responsabilità di Chiara Petrolini, accusata del duplice omicidio dei due figli neonati morti, a cui i genitori reagiscono con incredulità e lei si giustifica dicendo che non ha ucciso il bambino, ma che il bimbo era nato morto”. A ricostruirlo, nella sua testimonianza, è stato il tenente colonnello dei carabinieri, Domenico Sacchetti, nel corso dell’udienza di questa mattina a Parma, spiegando i contenuti delle intercettazioni ambientali in aula. “Lei si mostra come una ragazza spaesata e si giustifica dicendo ‘Non sapevo come fare’”, ha aggiunto.

“‘Ho spinto ed è venuto fuori’ sottolineando che nessuno sapeva niente. I genitori increduli le chiedono di dire come ha fatto, lei continua ad ammettere le responsabilità”. A ricostruirlo è ancora Sacchetti, spiegando i contenuti delle intercettazioni ambientali in aula. “Il papà si chiede com’è possibile, ‘hai avuto il ciclo ed eri senza pancia’ “, la ricostruzione del colonnello.

“Petrolini disse di aver fatto tutto da sola”

“La madre le dice anche ‘Chiara, come facevi ad andare a lavorare, così finiamo tutti in galera‘. Lei dice: ‘No, ho fatto tutto da sola, ci vado io. Samuel non sa niente’”, ricostruisce ancora Sacchetti. In base alla ricostruzione fornita dal tenente colonnello, i genitori le avrebbero chiesto come fosse possibile che Samuel non sapesse niente e lei ha ribadito che non era al corrente. “Avevo paura, questo è successo”, avrebbe aggiunto la ragazza.

“La mamma chiede esplicitamente come ha fatto a tagliare il cordone ombelicale e lei risponde ‘Con le forbici’ e non specifica il luogo dell’occultamento di queste forbici. La mamma chiede se è nato morto il bimbo e lei dice di sì e aggiunge ‘Quando è nato non respirava, non sapevo cosa fare, non sapevo come dirvelo’”. In un’altra circostanza però, la giovane avrebbe risposto al padre che ‘no’ il bambino non era nato morto.

In aula, durante la testimonianza, è stato descritto il profilo di Petrolini: “Chiara Petrolini è una ragazza che, al momento del rinvenimento del neonato, è iscritta al primo anno a Scienze dell’Educazione, facoltà che frequenta con profitto, ha dato diversi esami; è una ragazza che tende a inserirsi nel settore dell’accudimento dei bambini, per cercare un’autonomia economica. Tutte le domeniche lavora come commessa in un negozio sportivo di Traversetolo e nel mese di giugno diventa vice coordinatrice e responsabile del settore sportivo di un centro estivo in paese, vicino a Traversetolo, in cui è responsabile di bimbi dai 3 ai 14 anni, un impiego molto faticoso, dalla mattina alla sera. È una ragazza che studia, lavora, che ha il sogno di diventare educatrice di bambini, ha una relazione affettiva abbastanza stabile con un coetaneo, ha un vasto gruppo di amici con cui organizza uscite, viaggi e concerti, appartiene a una famiglia benestante, attenta”.