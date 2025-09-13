Reggio Calabria, fermato sospetto assassino a Gioiosa Ionica: il video delle indagini

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Roccella Jonica (Reggio Calabria) hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Locri (RC), nei confronti di un uomo di nazionalità indiana, accusato di aver ucciso un connazionale a seguito di una brutale aggressione.

Il cadavere era stato rinvenuto nella primissima mattinata del 20 agosto scorso, abbandonato tra i vicoli del centro storico di Gioiosa Ionica (RC), avvolto in un lenzuolo e adagiato sul selciato. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri, diretta dal Dott. Giuseppe Casciaro, si sono rivelate particolarmente complesse. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato identificato grazie ad alcuni tatuaggi. Numerosi gli indizi a carico del fermato. Inoltre, l’uomo in passato aveva già avuto diversi dissapori con la vittima. Il sospettato aveva fatto perdere le sue tracce ed è stato trovato e catturato a Siderno.