Delitto Garlasco, trovate 8 impronte su resti colazione di Chiara Poggi

Otto impronte sono state trovate sui resti della colazione consumata da Chiara Poggi il 13 agosto 2007 nella villetta dove la 26enne fu uccisa 18 anni fa, e nella spazzatura sequestrata nella prima indagine sul delitto di Garlasco.

È quanto emerso oggi durante l’incontro dei consulenti nel maxi incidente probatorio sulle tracce di dna e le impronte papillari disposto dalla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli. Tutte saranno confrontate dai periti Denise Albani e Domenico Marchegiani con i profili della vittima dell’omicidio, del fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, e con il nuovo indagato nell’inchiesta dei pm Napoleone-Civardi-De Stefano, Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, Marco Poggi. Non è stata trovata nessuna impronta sui resti dell’Estathé alla pesca che Stasi sostiene di aver consumato la sera prima del delitto, mangiando due pizze d’asporto ordinate nel locale ‘Dietro l’Angolo’ con la fidanzata, dopo essersi portato da casa una lattina di birra marca Forst.

Legale Sempio: “È tranquillo, sa che non c’entra”

“Andrea Sempio è rassegnato e tranquillo, sempre per quello che può essere ovviamente, però dice ‘tutto quello che devono accertare che lo accertino’”. Così Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, all’arrivo in Questura a Milano per l’incidente probatorio su alcuni reperti di immondizia sequestrata 18 anni fa nella villetta della famiglia Poggi a Garlasco. “Anche lui ovviamente – prosegue la legale di Sempio- come potete immaginare è abbastanza stufo di tutte queste indagini, più che altro su di lui, sa che non c’entra niente ed è dispiaciuto per i genitori. Si è parlato tanto di Ignoto 3 quest’estate e poi in realtà la risposta è stata una contaminazione. Infatti l’avevamo detto: ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Oggi verranno anche calendarizzate altre date importanti, come la rilettura di quei dati sulle unghie di Chiara“.