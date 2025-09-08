Twiga, il 23 settembre inaugura la nuova sede a Milano

E’ prevista il 23 settembre l’inaugurazione di una nuova sede del Twiga nel cuore di Milano, in via Turati 29, con un’apertura, si sottolinea in una nota, “destinata a ridefinire gli standard della nightlife”. L’esclusivo opening night della catena di locali fondata da Flavio Briatore e rilevata a febbraio dalla holding di Leonardo Del Vecchio, , prosegue la nota, “vedrà la partecipazione straordinaria di 50 Cent, leggenda della musica globale, in un dj set unico. Dopo Monte Carlo, Versilia, Baia Beniamin e Porto Cervo, Twiga porta a Milano un format che unisce dining d’eccellenza e clubbing internazionale, con un approccio radicale alla privacy: all’ingresso, le telecamere degli smartphone vengono oscurate, restituendo agli ospiti la libertà di vivere il momento senza filtri”. “Il concept: dalle 21:00 a mezzanotte, un ristorante da 100 coperti accoglie con un menù eclettico – raw bar, creazioni signature e grandi classici da condividere. A seguire, fino alle 5, il club diventa palcoscenico per dj e ospiti internazionali. Il design firmato dall’architetto Stefano Belingardi traduce Milano in un’esperienza immersiva: un ambiente costruito su contrasti – rosso, nero e acciaio – per un effetto scenico ed emozionale. Twiga Milano è la nuova destination che incarna il DNA della città: eccellenza, discrezione e l’arte di distinguersi”, sottolinea inoltre la nota.