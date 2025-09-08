Accesso Archivi

lunedì 8 settembre 2025

Twiga, il 23 settembre inaugura la nuova sede a Milano

LaPresse
Il locale fondato da Flavio Briatore sbarca in via Turati: “Destinato a ridefinire gli standard della nightlife”. All’opening dj set di 50 Cent

E’ prevista il 23 settembre l’inaugurazione di una nuova sede del Twiga nel cuore di Milano, in via Turati 29, con un’apertura, si sottolinea in una nota, “destinata a ridefinire gli standard della nightlife”. L’esclusivo opening night della catena di locali fondata da Flavio Briatore e rilevata a febbraio dalla holding di Leonardo Del Vecchio, , prosegue la nota, “vedrà la partecipazione straordinaria di 50 Cent, leggenda della musica globale, in un dj set unico. Dopo Monte Carlo, Versilia, Baia Beniamin e Porto Cervo, Twiga porta a Milano un format che unisce dining d’eccellenza e clubbing internazionale, con un approccio radicale alla privacy: all’ingresso, le telecamere degli smartphone vengono oscurate, restituendo agli ospiti la libertà di vivere il momento senza filtri”. “Il concept: dalle 21:00 a mezzanotte, un ristorante da 100 coperti accoglie con un menù eclettico – raw bar, creazioni signature e grandi classici da condividere. A seguire, fino alle 5, il club diventa palcoscenico per dj e ospiti internazionali. Il design firmato dall’architetto Stefano Belingardi traduce Milano in un’esperienza immersiva: un ambiente costruito su contrasti – rosso, nero e acciaio – per un effetto scenico ed emozionale. Twiga Milano è la nuova destination che incarna il DNA della città: eccellenza, discrezione e l’arte di distinguersi”, sottolinea inoltre la nota.

