Milano, corteo per il Leoncavallo arriva in piazza Duomo: leggera tensione con la polizia

Le immagini dell’arrivo in Piazza Duomo a Milano del corteo ‘Giù le mani dalla città’ contro lo sgombero del centro sociale Leoncavallo. In 20mila i partecipanti alla manifestazione, secondo la questura. All’arrivo in piazza, leggera tensione tra la polizia e i manifestanti, che hanno lanciato cori contro le forze dell’ordine e contro il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Entrati in piazza i partecipanti al corteo sono saliti sulla statua di Vittorio Emanuele dove si è schierata la polizia in assetto antisommossa. Le tensioni sono poi rapidamente rientrate.