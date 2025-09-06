Gioia Tauro, un uomo ruba le offerte in chiesa: le immagini delle telecamere di sorveglianza

Si stringe il cerchio attorno all’uomo ritenuto responsabile di una serie di furti commessi nelle ultime settimane ai danni delle chiese della piana di Gioia Tauro, comune della città metropolitana di Reggio Calabria. Le indagini dei carabinieri, iniziate dopo le denunce dei parroci, hanno portato all’analisi dei sistemi di videosorveglianza. Le immagini hanno permesso di ricostruire i movimenti del presunto autore e di collegarlo a diversi episodi, fornendo elementi decisivi per la sua identificazione. Tra i casi contestati, il furto nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, dove erano stati sottratti oggetti sacri tra cui pissidi contenenti ostie consacrate. L’indagato è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria.