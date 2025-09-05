Accesso Archivi

Sciopero dei treni fino alle 18, le fasce di garanzia per oggi

(photo by Cecilia Fabiano/LaPresse)
LaPresse
Trenitalia invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione: come ottenere il rimborso

E’ partito ieri giovedì 4 settembre alle 21.00 lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario che coinvolge i treni del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper, Italo e Trenord, fino alle 18.00 di oggi, venerdì 5 settembre, con ritardi e cancellazioni. Trenitalia e Italo hanno pubblicato l’elenco dei treni garantiti per la lunga percorrenza.

Le raccomandazioni di Trenitalia

Trenitalia – tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio – invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l’app di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del gruppo Fs, il numero verde gratuito 800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio

Le fasce di garanzia per i regionali

Nel trasporto regionale garantiti i treni dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni festivi.

Come chiedere il rimborso

I rimborsi possono essere richiesti attraverso l’apposito webform disponibile sul sito di Trenitalia, solo per i biglietti ticketless, presso la biglietteria; telefonando al Call Center, per i biglietti ticketless acquistati sul sito, tramite l’App o il Call Center o tramite posta.

