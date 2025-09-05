Sciopero treni, disagi a Roma Termini per ritardi e cancellazioni

Mattinata di attesa per pendolari e turisti alla stazione di Roma Termini. Lo sciopero dei trasporti ferroviari iniziato alle 21 di ieri interesserà tutta la giornata e tutto il Paese fino alle 18 di oggi. Sono decine le persone ferme con le valige mentre fissano i tabelloni degli orari in attesa di uno sblocco. Ritardi fino a 100 minuti e treni soppressi sia per le vetture in arrivo che per quelle in partenza dallo scalo del centro di Roma. Il picco dei disagi per i passeggeri di Termini è tra le 9 e le 10, la situazione poi va verso il miglioramento.