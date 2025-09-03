Sciopero 4, 5 e 6 settembre: stop dei bus a Roma, poi dei treni e infine degli aerei

Una serie di scioperi tra domani e sabato renderà la vita difficile a chi deve spostarsi con i mezzi pubblici (ma solo a Roma), poi con il treno e infine con l’aereo, sabato. Ma andiamo con ordine: domani, giovedì 4 settembre, dalle 8.30 alle 12.30 è previsto, come è stato confermato dall’Atac, uno sciopero aziendale di quattro ore proclamato dal sindacato Sul. Lo sciopero riguarderà l’intera rete Atac, esclusi invece i collegamenti eseguiti da altri operatori. In questa fascia oraria le corse a bordo di metro, bus e tram non saranno garantite e il servizio sarà riattivato sull’intera rete dalle 12.30.

Lo sciopero dei treni dalle 21

Nella stessa giornata di giovedì 4 settembre, a partire dalle 21, saranno a rischio anche i treni, per uno sciopero nazionale del personale che proseguirà fino alle 18 di venerdì 5 settembre. A scioperare è in questo caso il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I treni possono subire cancellazioni o variazioni. Sono garantiti alcuni treni a lunga percorrenza. Per quanto riguarda, invece, il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9.

Lo stop degli aerei sabato 6 settembre

Anche il trasporto aereo italiano si prepara a una giornata di forti disagi sabato 6 settembre 2025, quando diversi scioperi incrociati colpiranno compagnie, servizi di handling e operatori aeroportuali. Lo stop interesserà soprattutto la fascia oraria compresa tra le 12 e le 16, ma in alcuni casi durerà per l’intera giornata.

Il personale di terra addetto a check-in, imbarco, bagagli e assistenza passeggeri si fermerà per quattro ore, dalle 12 alle 16, su scala nazionale. Alla protesta si aggiungeranno diverse agitazioni locali e di singole compagnie, tra cui in particolare EasyJet.

Saranno comunque assicurati i collegamenti aerei nelle fasce protette: dalle 7 alle 10 del mattino e dalle 18 alle 21. Sono inoltre assicurati tutti i voli charter da e per le isole regolarmente autorizzati o notificati prima della proclamazione dello sciopero.