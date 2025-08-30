Spiaggia di Santa Marinella invasa dagli stabilimenti, i bagnanti: "Solo i ricchi possono permetterselo"

di Marco Bottiglieri

Trovare una spiaggia libera a Santa Marinella ormai è un’impresa: sveglia presto, e se si è fortunati si può stendere il telo e piantare l’ombrellone su un ristretto fazzoletto di sabbia. Siamo sul litorale laziale a circa 40 minuti di treno regionale dal centro di Roma. La spiaggia principale del Comune, che è anche la lingua di sabbia più bella e accessibile, è completamente coperta da ombrelloni e lettini di stabilimenti privati. Le uniche pseudo-spiagge libere della baia sono due e sono relegate agli estremi della curva di sabbia. Sono grandi poche decine di metri e una delle due è per metà una piattaforma di cemento a ridosso delle case.

Stando al Rapporto Spiagge 2024 di Legambiente in Italia ci sono sempre meno spiagge libere per via dell’erosione delle coste e delle troppe concessioni a gestori privati. Secondo la legge le spiagge libere devono essere presenti in maniera proporzionata e non possono essere relegate a zone meno suggestive, scomode o ad aree periferiche del litorale. Regole che non sembrano essere rispettate sul demanio pubblico della spiaggia di Santa Marinella dove i privati la fanno di gran lunga da padroni.

Nell’estate in cui più di tutte si è discusso del caro ombrelloni abbiamo chiesto a chi frequenta spesso la località marittima del Lazio cosa ne pensa. “Queste sono le spiagge” dice una signora che frequenta quel poco di spiaggia libera che resta. “E’ assurdo, non si può più venire qui. Ormai solo i ricchi se lo possono permettere” dice indicando la distesa di stabilimenti. “Ma una famiglia normale come fa?”. “Una miseria” dice sconfortato un uomo dall’accento veneto che viene ogni giorno nella spiaggia libera di sabbia, pietre e cemento. “Ormai da qui fino a tutto il comune di Santa Marinella è tutto stabilimento. Proprio una miseria“.

La situazione va avanti ormai da anni e solo per qualche settimana quest’estate un lotto di sabbia sospeso tra due gestioni è rimasto libero. Aggiudicata la gara è subentrato il nuovo titolare della concessione e addio all’ultimo quadrato di sabbia della baia. “Sempre meno spiaggia? No, è sempre stato così” dice una signora. “Però è sempre più sporca la spiaggia libera, quello sì”.