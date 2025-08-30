Catania, 40enne ucciso a coltellate: fermato un sospettato

Omicidio questa mattina, sabato, a Catania, in corso Sicilia. Un uomo di 40 anni è stato ucciso a coltellate, sembra durante una lite scoppiata in strada nei pressi di un supermercato. La vittima, secondo una prima ricostruzione, svolgeva l’attività abusiva di parcheggiatore e sarebbe scoppiata una lite tra lui e un altro parcheggiatore abusivo, di origine straniera, al culmine della quale quest’ultimo lo avrebbe accoltellato più volte. Il 40enne è stato portato in ospedale, ma è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate. Le indagini svolte congiuntamente da Polizia di Stato e Arma dei carabinieri hanno già portato all’individuazione e al fermo della persona sospettata di essere l’autore dell’accoltellamento. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori.