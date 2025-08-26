Roma: stupro nel parco di Tor Tre Teste, fermato 26enne che confessa: “Avevo assunto droghe”

Il sospettato è stato identificato grazie alle scarpe e al berretto che indossava

Svolta nel caso della donna 60enne violentata sabato scorso nel parco di Tor Tre Teste a Roma. I carabinieri hanno infatti fermato un uomo di 26 anni, gambiano, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo é gravemente indiziato dei reati di rapina e violenza sessuale.

Individuato grazie alle scarpe e al berretto

I carabinieri hanno raccolto i primi elementi utili all’identificazione del sospettato attraverso la descrizione fornita dalla vittima e le immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la strada percorsa dall’uomo. Sono così state avviate le ricerche, condividendo le informazioni con tutte le pattuglie sul territorio. E martedì mattina, poche ore fa, il 26enne è stato riconosciuto dai carabinieri all’esterno della Stazione di Roma Termini, individuato grazie alle scarpe e al berretto indossati (gli stessi che sarebbero stati utilizzati nel corso dell’episodio delittuoso). É stata eseguita l’individuazione fotografica e la vittima lo ha riconosciuto con certezza.

La confessione: “Avevo assunto droghe”

Il 26enne, una volta fermato, ha confessato la violenza sessuale. Ha reso spontanee dichiarazioni con cui ha ammesso gli addebiti e riferito di aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, acquistate, pochi minuti prima del fatto, nel limitrofo quartiere Quarticciolo. Il fermo dell’indagato dovrà essere convalidato dal Tribunale di Roma. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma.