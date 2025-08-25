Accesso Archivi

lunedì 25 agosto 2025

Roma, 60enne violentata al parco Tor Tre Teste

Laura Pirone
Laura Pirone
É stata la vittima ad allertare il 112 intorno alle 6 di ieri mattina

Una donna di 60anni è stata vittima di una volenza sessuale nella mattina di ieri, intorno alle 6, nel parco Tor Tre Teste a Roma. La donna ha denunciato di essere stata aggredita da un uomo, che ha descritto come di origini africane, che le ha rubato il cellulare e dopo l’avrebbe violentata.

É stata la vittima ad allertare il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del Casilino che stanno conducendo le indagini. La donna è stata soccorsa e trasferita al Policlinico secondo il ‘Protocollo rosa’. 

