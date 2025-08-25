Salerno: donna uccisa in casa, ex compagno confessa

Ha confessato l’omicidio di di Tina Sgarbini, la donna 47enne uccisa in casa a Montecorvino Rovella in provincia di Salerno, Christian Persico, ex compagno 36enne della vittima. La confessione è stata resa oggi durante l’interrogatorio nell’udienza di convalida. Il fermo di Persico, avvenuto sabato scorso, è stato convalidato. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Il corpo senza vita della 47enne, era stato trovato all’interno della sua abitazione a Montecorvino Rovella. A rinvenire la salma, riversa sul pavimento, erano stati i carabinieri della stazione locale.

In serata era stato rintracciato e fermato Persico. L’uomo si era reso irreperibile fin dalla mattina, e le ricerche da parte delle forze dell’ordine erano proseguite per l’intera giornata, fino al suo ritrovamento avvenuto nella frazione San Pietro, sempre a Montecorvino Rovella. La sua presenza era stata segnalata da un cittadino, che aveva allertato i militari.

All’arrivo dei Carabinieri, Persico non aveva opposto resistenza. Dopo essere stato rintracciato, era stato accompagnato al Comando Stazione Carabinieri di Montecorvino Rovella per ulteriori accertamenti.