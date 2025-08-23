Salerno, donna trovata morta in casa: si cerca l’ex compagno

Il corpo senza vita di Tina Sgarbini, 47 anni, è stato trovato all’interno della sua abitazione a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Sono stati i carabinieri della stazione locale a rinvenire la salma della donna, riversa sul pavimento. Sono in corso indagini, coordinate della Procura di Salerno, per accertare le circostanze dell’accaduto.

Al momento non si esclude l’ipotesi di femminicidio. Le forze dell’ordine sono alla ricerca dell’ex compagno della vittima. Si tratterebbe di un uomo di 36 anni che non è stato rintracciato. Sul posto è atteso l’arrivo del medico legale e del magistrato della Procura salernitana che coordina le operazioni.

Il sindaco: “Nulla lasciava presagire la tragedia”

“Nulla lasciava presagire la tragedia che è avvenuta, siamo sconvolti, abbiamo una ferita sul cuore”. Lo dice a LaPresse Martino D’Onofrio, sindaco di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, dove stamattina è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna di 47 anni, Assunta, “ma tutti la chiamavano Tina”. Sono stati i carabinieri a ritrovare il corpo della donna. “Poi sono stato avvisato anche io e sono venuto qui sul posto”, sottolinea il sindaco. “Tina aveva tre figli, ma non con l’uomo che ora stanno cercando, erano nati da una precedente relazione”, sottolinea.